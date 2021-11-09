Орловские театры отменили все спектакли до 15 ноября

Орловские театры отменили спектакли до 15 ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские театры до 15 ноября 2021 отменили все спектакли. Зрителям вернут деньги за приобретенные ранее билеты.

Показ спектаклей вынуждено приостановлен согласно указу губернатора, причина тому - неблагополучная эпидобстановка по коронавирусу. Отменены спектакли, которые зритель должен был увидеть с 9 по 14 ноября включительно.

- Убедительно просим вас обратить внимание на то, посещение спектаклей и мероприятий театра с момента начала его работы, будет возможно только по предъявлению QR-код вакцинации или справки о медицинском отводе (при наличии паспорта, или документа, удостоверяющего личность), - обратились к орловцам в ОГАТ им. Тургенева.

Куда еще не пустят без QR-кодов читайте здесь.