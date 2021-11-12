Запрет на массовые мероприятия в Орловской области продлен до 30 ноября

Запрет на массовые мероприятия в Орловской области продлен Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Запрет на массовые мероприятия в Орловской области снова продлили. До 30 ноября из-за ситуации с коронавирусом под запретом остаются развлекательные, зрелищные, публичные и другие подобные события с большим скоплением людей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Концерты, дискотеки, выставки, шоу, рекламные события и иные мероприятия все еще запрещены.

Кроме того, закрытыми для посещений останутся и фуд-корты, запрет на работу которых ранее был обозначен в указе губернатора. Они могут работать только навынос, посидеть за столиком не удастся. Ограничение, пока что, продлено также до ноября.