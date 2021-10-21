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Общество21 октября 2021 9:36

В больницах Орла и области остается 77 свободных ковидных коек

Всего в регионе развернуто более 1900 специальных мест для пациентов с коронавирусом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Орловской области ситуация со свободными койками для больных коронавирусом остается напряженной. Свободными, по данным на 20 октября, остаются 77 специализированных ковидных мест.

Такую информацию губернатор Андрей Клычков озвучил в прямом эфире в соцсетях. Всего же в регионе развернуто 1916 спецкоек для ковидных пациентов. Буквально день назад глава региона сообщал, что в ближайшее время планируется развернуть еще 42 койки.

Ситуация с коронавирусом в Орловской области имеет негативную динамику. Последние дни регион бьет рекорды по числу новых случаев заражения. Так, канануне заболело сразу 255 человек за сутки, а общее количество случаев заболевания covid-19 превысило 50 тысяч. Умерло от коронавируса более 1000 орловцев.