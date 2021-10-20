Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 50 тысяч

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч. Статистику по заболеваемости на 20 октября 2021 представил федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в регионе заболело еще 255 человек, область продолжает бить свои антирекорды. Суммарное количество заболевших, за все время наблюдения, - 50 095 человек.

Выздоровело за прошедший день 86 пациентов, они выписаны с отрицательным тестом на covid-19. Всего случаев выздоровления - 46 276.

Умерло за сутки 4 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. Всего скончалось 1 040 орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.