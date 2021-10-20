В орловских больницах развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

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В больницах Орловской области развернут дополнительные койки для больных коронавирусом людей. Об этом в прямом эфире в соцсетях 19 октября сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Коек сейчас развернуто 1886, свободно только 49. На этой неделе будет развернуто еще 42 койки, - сообщил глава региона.

Также, по словам губернатора, 20 октября состоится приемка кислородного концентрата в больнице им. Семашко.

- Выросла потребность в кислороде. Если в сентябре она была в размере 5 тонн в сутки на всех больницы, то сейчас уже 11 тонн, - отметил Клычков.

Орловская область бьет свои антирекорды по числу заболевших коронавирусом пациентов. Для отдельных групп населения введена обязательная вакцинация.