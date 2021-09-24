В Орле жители дома № 8 на Калинина жалуются на бомжей и сборщиков металлолома по соседству. Фото: Орловский горсовет

В Орле продолжается многострадальная история с аварийным домом №2 по улице Калинина. Со скандалом, но несколько лет назад его расселили. Однако теперь опустевший дом населили бомжи и сборщики металлолома и другого бесхозного добра.

24 сентября проблему с домом №2 подняли на заседании комитета горсовета по строительству. Депутаты обсудили жалобы жителей соседнего дома №8, который одной прилегает к расселенному.

- Жители восьмого дома опасаются за свою безопасность. Расселенный дом облюбовали бомжи. Здание уже четырежды горело. Кроме того, в нежилом помещении кто-то вытащил окна, разбирают на металлолом отопление и проводку, общий подвал заливается канализацией и водой, - рассказал депутат Александр Головин.

Народный избранник сообщил, что он уже обращался вместе с жителями в городскую администрацию, но ответа не последовало.

Отметим, у дома №8 уже не впервой возникают проблемы из-за соседней расселенки. Год назад жители били тревогу из-за промерзающей стены, прилегающей к этому дому.