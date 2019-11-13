В Орле аварийный дом на Калинина расселят за счет федерального бюджета
В Орле аварийный дом №2 на улице Калинина расселят за счет федерального бюджета. Жильцам пообещали, что новогодние праздники они встретят в новых квартирах.
Ситуация вокруг жилого здания, которое в любое мгновение может рухнуть, вышла за рамки региона еще весной этого года. 15 апреля несущие конструкции, расположенные в подвале дома, начали выпучиваться, проседать и плыть. Тогда было принято решение срочно эвакуировать людей и переселить их во временное жилье.
Правда, условия, в которых пришлось ждать расселения не сильно отличались от жизнь в аварийном доме. В некоторых квартирах не было газа, воды, туалет на улице. Отчаявшиеся орловцы обратились на федеральное телевидение в передачу «Мужское и женское». Историю узнала вся страна, ей заинтересовались следователи.
- Сейчас на переселение из аварийного дома из резервного фонда Правительства РФ выделено свыше 78,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Новогодние праздники люди встретят в новых квартирах, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU