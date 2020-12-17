В Орле год не могут решить проблему с промерзающей стеной дома на Калинина

В Орле может стать на один аварийный дом больше. Фото пресс-службы горсовета

Год назад в Орле со скандалом, но расселили аварийный дом №2 по улице Калинина (Заводской район). Однако проблем не стало меньше: бесхозная пятиэтажка уже давно заброшена и не отапливается, а одна из стен у нее прилегает к соседнему дому №8. Теперь его жители бьют – в их квартирах появилась влага, отходят обои, холодно.

В этом году стены между двумя домами должны были утеплить. Даже средства были заложены в городской бюджет - 202 тысячи рублей. Но наступила зима, прошли низкие температуры, а ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.

- Ко мне, как к депутату по этому округу неоднократно обращались жители дома №8. Я прошел все пять этажей - стены холодные, обои отходят. Дальнейшие промедление в решении проблемы крайне чревато, - пояснил депутат горсовета Александр Головин на заседании профильного комитета 17 декабря.

В настоящее время первый замглавы администрации Орла Олег Минкин пообещал, что возьмет решение проблемы с промерзающей стеной под личный контроль.