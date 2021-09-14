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Общество14 сентября 2021 13:25

Велодорожки обустроят на Болховском шоссе Орла в 2021 году

Также здесь обновят тротуары, заменят остановки и установят дополнительное освещение
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На Болховском шоссе появятся велодорожки

На Болховском шоссе появятся велодорожки

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Болховском шоссе Орла появятся велодорожки. По плану, обустроят их уже в 2021 году.

Об этом сообщили в региональном Правительстве. Дорожки для велосипедистов будут шириной 3-4 метра, а движение на них будет организовано двустороннее. Помимо велодорожек на улице появится новый тротуар, дополнительное освещение, заездные карманы. Планируется заменить два остановочных павильона, а вместо старых деревьев высадить декоративные яблони.

Вся работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", срок окончания ремонта Болховского шоссе - 20 декабря 2021 года.

Ранее велодорожки, первые для Орла, появились на отремонтированных Маслозаводском переулке и парке Победы.