В Маслозаводском переулке Орла оборудуют велодорожку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 14 мая, в администрации Орла определят победителя торгов по ремонту дороги в Маслозаводском переулке. Сейчас заключение муниципального контракта стоимостью свыше 90 миллионов рублей претендует сразу несколько фирм.

Отметим, состояние дороги в Маслозаводском переулке давно оставляет желать лучшего. Ее неоднократно ремонтировали, латали ямы, но она вновь начинала сыпаться.

- Теперь улицу будут ремонтировать с использованием метода холодной регенерации. Его впервые применят для ремонта дорог в Орле. Этот метод позволит увеличить эксплуатационный срок переулка, по которому часто курсируют большегрузы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, ремонт Маслозаводского переулка включает в себя оборудование велодорожки на участке от переулка Пищевого до Лужковского моста.