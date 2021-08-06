В Орле открыли обновленный парк Победы. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В четверг, 5 августа, Орел отпраздновал свое 455-летние и 78-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Одни из главных событий Дня города стало долгожданное открытие обновленного парка Победы.

Без малого год парк был обнесен глухим забором и горожане могли следить за его преображением только по фотографиям в официальных аккаунтах губернатора и мэра. Теперь оценить итоги благоустройства стоимостью более 240 миллионов рублей может каждый.

В парке Победы появились сразу три памятника: обелиск, часовня и монумент, посвященный танкистам-первогвардейцам. Также территорию оснастили спортивными объектами – тренажерами, велодорожками, спортивными площадками.

На тропинках и дорожках парка уложили асфальт и тротуарную плитку, вдоль них установили освещение, лавочки, урны.

- Убежден, что Парк Победы станет еще одним украшением города. Мощным центром притяжения для молодежи и людей разных возрастов. Местом проведения важнейших мероприятий патриотической направленности, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Сейчас горожане уже активно обсуждают итоги реконструкции парка. Одни отмечают положительные результаты, однако есть и те, кто все же огорчен вырубкой большого количества деревьев.