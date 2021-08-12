На 11% выросла заболеваемость коронавирусом в Орловской области

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В Орловской области выросла заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю она выросла на 11%.

Все новые случаи заражения регистрируются во всех районах региона, кроме Краснозоренского. Коэффициент распространения инфекции превысил единицу и составляет 1,07, а среднесуточный показатель заболеваемости составляет 12,57, тогда как еще неделей ранее он был равен 11,3.

- Рост заболеваемости COVID-19 отмечен на 12 административных территориях региона. Наибольший рост зарегистрирован на территории Свердловского и Урицкого районов (в 2,1 раза), города Болхова и Болховского района (на 60%), Орловского района (на 26%) и города Орла (на 20%), - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

За последние сутки на Орловщине выявлено 108 случаев заражения ковидом, еще 4 человека умерло. При этом вакцинацию прошло почти 148 тысяч орловцев.