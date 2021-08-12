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Здоровье12 августа 2021 12:23

Заболеваемость пошла в рост: за сутки в Орловской области заразилось коронавирусом 108 человек

Зафиксировано 4 смертельных исхода течения болезни
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Сколько человек заболело коронавирусом в России за сутки, сколько излечилось и скончалось рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 августа 2021 года.

Заболеваемость в последние дни пошла в рост: заразилось еще 108 орловцев. Последний раз подобная цифра была зафиксирована в феврале. Общее число подтвержденных случаев ковида в регионе составляет 41 291.

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Выздоровевших за минувший день статистика насчитывает 61. В общей сложности излечилось 38 696 человек.

Сообщает оперативный штаб и о 4 смертях от коронавируса. Число летальных исходов приближается к 900, на сегодняшний день зафиксирован 891 смертельных случай течения болезни.