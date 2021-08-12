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Общество12 августа 2021 13:07

В Орловской области почти 148 тысяч жителей привилось от коронавируса

Для отмены ограничений по ковиду необходимо, чтобы вакцинировалось 355 тысяч человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области завершило вакцинацию от коронавируса почти 148 тысяч жителей. Об этом 12 августа сообщила первый зампред правительства региона Валентина Нордстрем.

Полностью прошли вакцинацию 147 860 орловцев, а первую дозу вакцины получили 193 170 жителей области. Прививочная кампания продолжается, но говорить об отмене ковидных ограничений пока рано. Согласно рекомендации Минздрава, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививки сделало 60 % взрослых жителей области. Для Орловщины эта цифра равна 355 тысячам жителей.

В регионе продолжает работать 38 прививочных пунктов и 32 мобильных бригады, которые делают прививки жителям отдаленных населенных пунктов.