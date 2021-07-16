Пьяный водитель "Рено" кувыркнулся в кювет на дороге "Орел-Знаменское"

Нетрезвый водитель кувыркнулся в кювет на иномарке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области нетрезвый водитель учинил ДТП. На своей легковой иномарке "Рено Логан" он кувыркнулся в кювет.

Авария произошла накануне, 15 июля. В начале девятого вечера 61-летний мужчина, прежде чем сесть за руль выпивший спиртного, ехал по дороге "Орел-Знаменское". Затуманенный алкоголем рассудок подвел мужчину, в районе 11 километра (иномарка ехала со стороны Орла в сторону Знаменского) машина оказалась в кювете.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день это не единственное пьяное ДТП с пострадавшим. Еще один пожилой водитель слетел в кювет с грунтовки на "УАЗе", авария произошла в Болховском районе. За последние дни полицейские поймали на дорогах Орловской области 20 пьяных водителей.