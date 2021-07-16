За последние дни на орловских дорогах полицейские поймали 20 пьяных водителей

Некоторые орловцы пренебрегают законом и безопасностью: садятся пьяными за руль Фото: Ольга СУПОНЕВА

На дорогах Орловской области проходят рейды, в которых сотрудники ГИБДД выявляют пьяных водителей. Только за последние несколько дней, с 12 по 16 июня, полицейским удалось пресечь 20 фактов вождения в нетрезвом виде.

Из 20 автолюбителей, севших за баранку подшофе, 9 отказались пройти медицинское освидетельствование, а троим и вовсе не впервой колесить пьяными по дорогам. Всех нарушителей ждет ответственность, предусмотренная законом.

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено пунктом 2.7 ПДД РФ. За нарушение данного требования предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30000 рублей. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминают орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Если вы стали свидетелем факта пьяного вождения, сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 72-90-00.