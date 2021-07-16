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Происшествия16 июля 2021 10:10

Под Орлом пьяный пенсионер без прав на "УАЗе" улетел в кювет

Пожилой водитель получил ранения в ДТП
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пожилой водитель получил ранения при ДТП

Пожилой водитель получил ранения при ДТП

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области пожилой мужчина, лишенный водительских прав, в пьяном виде сел за руль и угодил в ДТП. На внедорожнике "УАЗ" пенсионер сделал сальто в кювет.

Происшествие случилось вечером в четверг, 15 июля. В девятом часу 67-летний мужчина подшофе ехал по грунтовке между деревнями Фатнево и Чегодаево Болховского района. В районе 7 километра он потерял контроль над машиной, она вылетела в левый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за вчерашний день полицейские насчитали на дорогах региона 15 ДТП. В трех из них есть пострадавшие.