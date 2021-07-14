Ярмарка в Орле с площади Жукова переедет на Приборостроительную

Ярмарка временно переедет с площади Жукова на Приборостроительную. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле утвердили место для ярмарки выходного дня, которая сейчас располагается на площади Жукова. На время ремонта площади она переедет на Приборостроительную улицу.

Решение о новом месте расположения ярмарки "Хлебосольный выходной" приняли совместными усилиями, в обсуждении поучаствовали и предприниматели, и чиновники. Согласовала место и специальная комиссия. И пока будет идти ремонт площади, за покупками орловцы будут ездить на Приборостроительную: торговые палатки установят на участке от пешеходного перехода возле 18-го дома до выезда между домами №13 и №17.

- На время торговли, по субботам и воскресеньям с 04:00 до 16:00, будет прекращаться движение транспортных средств по ул. Приборостроительной, - сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Площадь Жукова, по планам, отремонтируют к декабрю 2021-го.

Ранее временное место размещения ярмарки вызвало недовольство предпринимателей. Торговлю городские власти предложили разместить на Лескова, но это не устроило продавцов, они даже пожаловались на ситуацию в прокуратуру. Но в итоге общий язык обе стороны смогли найти.