Ярмарка на площади Жукова в Орле останется тут еще на одни выходные

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Ярмарка "Хлебосольный выходной" еще на одни выходные останется на площади Жукова в Орле. 10 и 11 июля горожане смогут приобрести фермерскую продукцию в привычном месте.

Перенос ярмарки на время ремонта площади стал камнем преткновения между предпринимателями и чиновниками. Торговцы даже пожаловались на ситуацию прокурору области: мол, отправляют ярмарку в новое место , на улицу Лескова, без согласования. А там и парковки нормальной нет, и территория не обустроена. Надзорное ведомство организовало проверку, предпринимателей пригласили в мэрию, чтобы обсудить ситуацию и найти компромисс.

- В начале следующей недели состоится заседание комиссии, на которой будет выработано решение по дальнейшим действиям. Первый вариант — привести в нормативное состояние территорию. Второй вариант, предложенный предпринимателями, — предоставить им другую альтернативную площадку в Советском районе, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Соответственно ремонт площади Жукова, из-за которого и необходимо перенести ярмарку в другое место, пока что приостановится.