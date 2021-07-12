Ярмарку с площади Жукова в Орле могут перенести на Приборостроительную. Фото: пресс-служба Орловского горсовета

Сегодня, 12 июля, в администрации Орла состоялась встреча предпринимателей с чиновниками и депутатами. В центре внимания ситуация с переносом ярмарки выходного дня с площади Жукова на другую площадку.

Напомним, по результатам народного голосования площадь Жукова должна быть благоустроена. Ремонтные работы уже начались, однако для участников ярмарки возникло множество проблем, связанных с временным размещением. В ситуацию даже пришлось вмешаться прокуратуре.

Сегодня, согласно информации пресс-службы администрации Орла, удалось достигнуть консенсуса. Ярмарку временно предложили перенести на Приборостроительную улицу, где она действовала до 2016 года.

- Предприниматели выступили с предложением вернуть былую расстановку. Решение поддержано единогласно всеми присутствующими предпринимателями и депутатами Орловского горсовета. Кроме того, сегодня стороны высказали предложение рассмотреть возможность оставить здесь ярмарку и после завершения ремонтных работ, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

До завтрашнего вечера будет проходить комиссионное обследование участка Приборостроительной улице, на котором предполгвается организовать торговлю. В обследовании примут участие сотрудники ГИБДД, управления городского хозяйства и Спецавтобазы.