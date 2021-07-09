Коронавирус в Орле, новости на 9 июля 2021: заболело еще 92 человека, 3 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 июля 2021 года.

За последние сутки положительным тест на ковид оказался еще у 92 человек. Суммарное число заболевших - 38 286.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за минувший день 83 орловца. За все время наблюдения излечилось 36 225 пациентов.

Вновь зафиксировано несколько смертей: умерло еще 3 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. А всего ушло из жизни 768 пациентов.

Сейчас в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В том числе чаще болеть стали орловцы пожилого возраста.

Мы следим за развитием ситуации.