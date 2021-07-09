Пожилые орловцы все чаще заражаются коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области растет Фото: Архив "КП"

В Орловской области все чаще коронавирусом стали болеть пожилые жители. За неделю серьезно увеличилось число заразившихся ковидом орловцев в возрасте 65 лет и старше.

Статистику озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба 8 июля.

- Сохраняется высоким показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди лиц старше 65 лет, который составил 106,34 на 100 тысяч лиц данной возрастной группы (предыдущая неделя – 84,31), - рассказал Румянцев.

Рост заболеваемости отмечается не только среди пожилых людей. За неделю зафиксировано 60 семей, в которых случаи заражения оказались групповыми. А число заболевших среди работающего населения выросло на 14%: из 676 заразившихся за неделю 280 человек - работающие орловцы.