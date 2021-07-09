В 19 районах Орловской области выросла заболеваемость коронавирусом

В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В 19 районах Орловской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Такая информация прозвучала накануне, 8 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Больше, чем в других, заболеваемость выросла в Ливнах и Мценске, Болховском, Верховском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Свердловском, Урицком районах. За неделю новых случаев ковида не выявлено только на двух территориях: это Троснянский район и Краснозоренский.

- Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,26% (средний темп прироста заболеваемости за предыдущую календарную неделю – 0,23%), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.