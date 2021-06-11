Ремонт теплосети на бульваре Победы в Орле обойдется в 8,4 миллиона рублей. Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Летом 2021 года в Орле планируют заменить более восьми километров тепловых сетей. Среди них участок магистральной теплосети по бульвару Победы.

По данным пресс-службы Правительства Орловской области, ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» направит на реконструкцию труб на бульваре Победы более 8 миллионов рублей.

Специалистам предстоит заменить 280 метров ветхих труб на износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком службы до 25 лет. Это позволит улучшить теплоснабжение 27 многоквартирных домов.

- Кроме того, на участке заработает система оперативного дистанционного контроля, сокращающая время поиска утечки теплоносителя, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Однако напомним, в 2020 году на бульваре Победы в Орле также проходили работы по замене труб теплотрассы причем по свежеуложенному при благоустройстве общественной территории газону. Тогда ситуация вызвала критику горожан.