На бульваре Победы в Орле укладывают теплотрассу после замены газона

На бульваре Победы в Орле укладывают теплотрассу уже после замены газона. Фото: региональное отделение ОНФ

В Орле вновь обсуждают ход благоустройство территорий. На этот раз в поле зрения общественности оказался бульвар Победы. Его привели в порядок в 2019 году, но спустя год решили раскопать из-за теплотрассы.

Сейчас здесь идут работы по замене труб. Рядом с бюстами героев Великой Отечественной войны Ивана Санько и Василия Образцова появились огромные траншеи, только успевший укорениться газон уничтожен.

- В прошлом году завершилось масштабное благоустройство. На работы были затрачены огромные средства. Однако тогда не были согласованы вопросы замены теплотрасс. Мы призываем городскую администрацию взять ситуацию на контроль, – подчеркнул Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.