СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-27T14:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле продолжается благоустройство бульвара Победы. В этом году в любимом месте отдыха орловцев будут отремонтированы тротуары, проезжая часть. Планируется также и озеленить бульвар.

Напомним, благоустройство бульвара Победы было включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» еще в 2017 году. Выполнение работ было запланировано в несколько этапов. Год назад работы велись на участке от улицы Октябрьской до улицы Лескова. Здесь рабочие заменили асфальт на плитку, установили новые скамейки, урны и светильники. На бульваре появились цветники.

В 2019 году после рейтингового голосования орловцев бульвар Победы вошел в перечень территорий, которые будут благоустроены в первую очередь. Работы произведут за счет предоставленных федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU