В Орле взяли под стражу подозреваемую в убийстве студента института МВД

Подозреваемую в убийстве взяли под стражу. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле взяли под стражу девушку, подозреваемую в убийстве студента института МВД. Ждать суда она будет в следственном изоляторе.

Жуткое преступление было совершено 6 июня в общежитии полицейского вуза. На следующее утро было обнаружено бездыханное тело 26-летнего слушателя одного из курсов института с несколькими ножевыми ранениями. На тот момент напавшая на сокурсника девушка скрылась, но полицейским удалось ее задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

- С учетом того, что обвиняемая пыталась скрыться, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Свою вину девушка признала. Она рассказала, что убила сокурсника из-за личной неприязни. Расследование продолжается.