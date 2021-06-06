Пять орловских исторических поселений поборются за гранты Минстроя

Усадьба Шеншиных в Орловской области. Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В Орловской области четырем райцентрам и одной деревне присвоили статус исторических поселений регионального значения. Среди них Змиевка, Колпна, Кромы, Шаблыкино и деревня Волково Мценского района, где находится усадьба Шеншиных.

Соответствующее постановление Правительства Орловской области было подписано 28 мая 2021 года. Теперь эти населенные пункты поборются за гранты для благоустройства на конкурсе Минстроя РФ.

- Пять орловских заявок в номинации «Исторические поселения» будут соперничать с 25 заявками других регионов России в борьбе за часть от 10 миллиардов рублей на социальное развитие и благоустройство, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, всего на получение нового статуса претендовали шесть населенных пунктов. Пока в перечень исторических поселений не попало Сабурово.