В орловской усадьбе Шенщиных расчистили малый пруд и высадили сирень. Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В пятницу, 16 апреля, в Мценском районе стартовал весенний этап благоустройства усадьбы Шеншиных в деревне Волково. Уникальное место, где у родственников гостил поэт Афанасий Фет и его близкий друг Иван Тургенев, начали приводить в порядок несколько лет назад.

В июне 2019 года здесь установили памятный знак «Камень дружбы». Затем в 2020 привели в порядок старинный усадебный парк, расчистили пруд, установили ротонду. В 2021 году Волково борется за грант Минстроя для продолжения работ по благоустройству и звание исторического поселения.

В ходе субботника в парке Шеншиных провели расчистку второго малого пруда и провели работы по озеленению. Здесь высадили 50 яблонь, 50 лип, 50 кустов сирени и 50 кустов боярышника.

- По архивным справкам на территории усадьбы имелась сиреневая аллея и яблоневый сад, - сообщает пресс-служба администрации Мценского района.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39