В Орловской области шесть населенных пунктов могут стать историческими

Деревня Волково может стать историческим поселением. Фото: администрация Мценского района

В Орловской области вопрос о включении шести населенных пунктов в перечень исторических поселений регионального значения поставят на публичных слушаниях. Речь идет о наделении новым статусом села Сабурово, деревни Волково, поселков Кромы, Шаблыкино, Змиевка и Колпна.

Включение в перечень исторических поселений предопределит условиях охраны их исторического облика и градостроительный регламент. Управление по охране объектов культурного наследия сообщает о следующих местах проведения общественных слушаний:

5 мая в 17 часов в актовом зале администрации Сабуровского сельского поселения пройдут публичные слушания по Сабурово. Место проведения: Орловский район, поселок Добрый, улица Центральная,26.

6 мая в 17 часов в администрации Кромского района обсудят включение в перечень исторических поселений поселка Кромы. Место проведения: пгт Кромы, площадь Освобождения,1.

7 мая в 17 часов публичные слушания пройдут в администрации Шаблыкинского района. Место проведения: пгт Шаблыкино, улица Ленина, 21.

11 мая в 12 час публичные слушания состоятся в администрации Свердловского района. Адрес: пгт Змиевка, улица Ленина,48.

В этот же день, 11 мая, публичные слушания запланированы на 17 часов в администрации Колпнянского района. Адрес: пгт Колпна, улица Пионерская,2.

12 мая в 17 часов публичные слушания по деревне Волково пройдут в филиале Мценской межпоселенческой библиотеки им. Тургенева по адресу: деревня Волково, улица Центральная, 2.