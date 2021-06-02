В начале осени в Орле появится вторая модельная библиотека. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается создание второй модельной библиотеки на базе ЦБС города. Вслед за Пушкинкой преображение начала Юношеская библиотека в Северном районе (улица Рощинская, 25).

Молодежная библиотека «25 квартал» в Орле встретит гостей в сентябре 2021. Фото: пресс-служба администрации города

К сентябрю 2021 года библиотека должна кардинально сменить формат и стать современным интеллектуальным пространством под названием «25 квартал». Сейчас здесь уже завершены основные ремонтные работы. Обновлен фасад здания, приведены в порядок внутренние посещения.

Молодежная библиотека «25 квартал» в Орле. Первый этап преображения. Фото: пресс-служба администрации города

- Все проектные, дизайнерские, цветовые решения мы разрабатывали совместно с коллективом библиотеки. Промежуточный результат нам нравится. Но впереди не менее ответственная часть — меблировка трех основных модулей помещения: информационного, читательского и служебного, —говорит Ирина Гладкова, директор Централизованной библиотечной система Орла.

В Молодежной библиотеке «25 квартал» появятся сенсорная информационная панель, информационная тумба, зона для буккроссинга, литературное кафе, зона для мастер-классов с игротекой и «Интеллект-центр» для работы с компьютерным и мультимедийным оборудованием.

Молодежная библиотека «25 квартал» в Орле. Первый этап преображения. Фото: пресс-служба администрации города

Напомним, на модернизацию библиотеки выделили 5 миллионов рублей. Открытие запланировано на 8 сентября 2021 года.

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