Культура нового уровня: в Орле открылась первая модельная библиотека

Пушкинка теперь на новом уровне! В облцентре появилось новое культурное пространство. Фото: ЦБС г. Орла

Сегодня, 1 октября, в культурной жизни Орла состоялось событие особой важности: в городе открылась первая модельная библиотека. Новое интеллектуальное пространство для орловцев всех возрастов обещает гостям абсолютно новый взгляд на библиотечные услуги.

Напомним, еще в 2019 году Центральная городская библиотека им. Пушкина победила во всероссийском конкурсе и получила 10-миллионный гранд на преображение.

Это помогло ей не только перебраться из обветшалого помещения в «Торговых рядах», но и сделать настоящий апгрейд: в библиотеке появилась самая современная и популярная литература, сенсорные киоски, стол для прикладной анимации и 3D-принтер.

В облцентре открылась первая модельная библиотека. Фото: ЦБС г.Орла

Все неповоротливые и тяжелые столы в Пушкинке ушли в прошлое, вместо них – мебель-трансформер, мобильная сцена, удобные пуфики и диваны.

В Орле открылась первая модельная библиотека. Фото: пресс-служба администрации города

Первые гости уже успели оценить преображение одной из самых старинных библиотек нашего города. Теперь она распахнет свои двери для всех желающих. Сотрудники Пушкинки обещают: скучно у них не будет никому и никогда!

СПРАВОЧНО

Центральная городская библиотека Пушкина расположена по адресу: Комсомольская улица, дом №65 (здание бывшей муниципальной аптеки). Остановка «Чайка».

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