В этом году в Орле откроется вторая модельная библиотека. В новый формат переведут Юношескую библиотеку, расположенную на Рощинской улице в Северном районе города. Теперь она станет молодежной и получит название «25 квартал».Гостей обновленного культурного пространства будут ждать сенсорные киоски для поиска нужных книг, удобные зоны для фотосессий и отдыха и даже литературное кафе «Восьмерочка». Теперь здесь появится и дискуссионная площадка «Молодежный бродвей», где каждый желающий сможет выступить, поделиться своим творчеством или принять участие в мастер-классах.Неудобные стеллажи, стулья и столы уйдут в прошлое. В «25 квартале» ставку сделают на функциональность и мобильность всего пространства. Даже фасад библиотеки должен преобразиться. Его хотят украсить граффити.На модернизацию библиотеки выделили 5 миллионов рублей. Результаты преображения горожане смогут оценить уже во второй половине года.- Меняется мир – меняемся мы. Модельная библиотека — это не просто книгохранилище. Это место для встреч, общения, развлечений, занятий, чтения книг, - подчеркивает Ирина Гладкова, директор Централизованной библиотечной системы города Орла.Напомним, в 2020 году в областном центре появилась первая модельная библиотека на базе «Пушкинки».