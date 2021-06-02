"Где результат?": на главной площади Орла манекены "митинговали" против мусорной реформы

Перфоманс на главной площади Орла 2 июня Фото: соцсети

В центре Орла против мусорной реформе "митинговали" манекены. Сегодня утром, 2 июня, общественные активисты пригнали на центральную городскую площадь прицеп с отходами и лозунгами как свидетельство недовольства проблемами с вывозом отходов в регионе.

Автомобильный прицеп представлял собой инсталляцию, на которой разместился перевернутый мусорный бак с названием фирмы-регионального оператора "Зеленая роща", мешки с мусором и всякий хлам. Восседали в таком окружении манекены с плакатами. Все они выражали недовольство назревшим весной мусорным коллапсом: "Деньги платим, а услуг нет". "Три года реформе. Где результат?".

По сей день ситуация с уборкой городских районов остается не веселой. Не смотря на то, что власти и участники реформы обращения с отходами приняли несколько решений, многие контейнерные и бункерные площадки завалены мусором.