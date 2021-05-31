Делегация Орловской области на этой неделе посетит Петербургский международный экономический форум

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Делегация Орловской области на этой неделе посетит ПМЭФ-2021. Петербургский международный экономический форум будет проходить со 2 по 5 июня.

В Правительстве Орловской области "Комсомолке" рассказали, кто войдет в состав региональной делегации. Список, в настоящее время, предварителен. Участие в ПМЭФ-2021 примет губернатор Андрей Клычков, его заместитель, председатель Правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, а также мэр Орла Юрий Парахин.

Орловская делегация представит на ПМЭФ-2021 кейс презентаций и предложений для инвесторов.

- Орловская область наработала набор успешных практик и управленческих решений, способствовавших сохранению и наращиванию позитивной динамики развития малого и среднего бизнеса, промышленности, АПК, строительства, рынка труда и других экономических сегментов в пандемийный период. Вместе с тем, регион заинтересован применять у себя те эффективные решения, которые генерированы другими территориями, - рассказали "КП-Орел " в Аналитическом управлении регионального Правительства.

ПМЭФ в этом году пройдет со 2 по 5 июня 2021 года в очном формате в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 4 июня будет лично присутствовать президент России Владимир Путин.