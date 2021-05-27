Орловская делегация представит на ПМЭФ-2021 кейс презентаций и предложений Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская делегация представит на ПМЭФ-2021 кейс презентаций и предложений для инвесторов. Представители региона примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2021.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в северной столице. Это уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое проходит при участии и под патронатом Президента России. В Правительстве Орловской области "Комсомолке" рассказали, с какой миссией едут на форум представители регионе во главе с губернатором Андреем Клычковым. Делегация везет с собой на форум кейс презентаций и инвестиционных оферт региона, пакет высоко конкурентных предложений, которые готова персонально предоставить область резидентам особой экономической зона промышленного типа «Орел» и территории опережающего экономического развития «Мценск».

- Орловская область наработала набор успешных практик и управленческих решений, способствовавших сохранению и наращиванию позитивной динамики развития малого и среднего бизнеса, промышленности, АПК, строительства, рынка труда и других экономических сегментов в пандемийный период. Вместе с тем, регион заинтересован применять у себя те эффективные решения, которые генерированы другими территориями, - рассказали "КП-Орел " в Аналитическом управлении регионального Правительства.