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Делегация Орловской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021. Возглавит орловское представительство губернатор Андрей Клычков.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в северной столице. Это уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое проходит при участии и под патронатом Президента России. Главной темой Форума в этом году станет "Снова вместе. Экономика новой реальности". В основной деловой программе ПМЭФ-2021 более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

В Правительстве Орловской области "Комсомолке" рассказали, кто войдет в состав региональной делегации. Список, в настоящее время, предварителен. Участие в ПМЭФ-2021 примет губернатор Андрей Клычков, его заместитель, председатель Правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, а также мэр Орла Юрий Парахин.

- Делегация Орловской области рассматривает Петербургский международный экономический форум как крупнейшую информационную и коммуникационную площадку для сверки и настройки своего социально-экономического курса с глобальными и национальными трендами развития; для налаживания новых контактов с представителями инвестиционной сферы; представления экономических достижений, потенциала, возможностей, компетенций и интересов региона на российской и международной арене, - рассказала "КП-Орел" Марина Ивашина, заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области начальник Анатического управления.