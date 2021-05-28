Коронавирус в Орле на 28 мая 2021: число смертельных случаев достигло 655

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Последнюю статистику по распространению коронавируса в регионах России опубликовал федеральный оперштаб. Рассказываем, сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось от коронавируса в Орловской области на 28 мая 2021 года.

Новых случаев заболевания зафиксировано за сутки еще 48. Всего в регионе выявлено 35 516 фактов заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Закрыли больничный за минувшие сутки еще 55 орловцев. Суммарное число излечившихся составляет на сегодняшний день 33 752.

Также оперштаб сообщает еще о 3 летальных случаях COVID-19. В Орловской области скончалось 655 человек, болевших коронавирусом.

Отметим, что на территории региона зафиксированы штаммы мутировавшего коронавируса - "британский" и "индийский". Режим ограничений, в том числе обязательное ношение масок, продлен до 30 июня 2021 включительно.