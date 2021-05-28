Орловцы заразились "британским" и "индийским" коронавирусом-мутантом

В Орловской области обнаружен мутировавший коронавирус Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области заразились мутировавшим коронавирусом. В регионе выявлены "британский" и "индийский" штаммы инфекции.

Об обнаруженных в регионе вирусах-мутантах сообщил глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 накануне, 27 мая. Анализ на коронавирус был взят у 116 заболевших орловцах, материал направили в Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии (г. Оболенск). В ходе исследования обнаружились штаммы мутировавшего коронавируса. Анализы брали, в том числе, у орловцев вернувшихся из-за границы.

- В двух пробах был обнаружен "британский" штамм. 25 мая подтверждено наличие циркуляции "индийского" штамма коронавируса, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас роспотребнадзор устанавливает контактных лиц, которые могли заразиться мутировавшим коронавирусом. Их ждет лаборатрное обследование.

О том, чем опасен "британский" штамм коронавируса читайте здесь. А чего можно ждать от "индийского" штамма - здесь.