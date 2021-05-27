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Здоровье27 мая 2021 16:33

В Орловской области до конца июня 2021 продлен масочный режим и другие ограничения по коронавирусу

За последнюю неделю в регионе выросла заболеваемость
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Масочный режим и другие ограничения продлены на июнь

Масочный режим и другие ограничения продлены на июнь

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области масочный режим и другие ограничения по коронавирусу продлены до 30 июня 2021 года включительно. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сегодня, 27 мая.

На данный момент показатели по заболеваемости коронавирусом в регионе превышают средние цифры по России. Выше и число смертей на 100 тысяч населения, и число новых заражений. Угроза распространения инфекции остается высокой. А за последнюю неделю, по информации главы регионального Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, заболеваемость и вовсе выросла на 2%.

- Смягчение ограничений в регионе возможно только в случае устойчивой динамики снижения заболеваемости СOVID-19 при показателях ниже среднероссийских и отсутствии осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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