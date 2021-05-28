СМИ назвали возможного кандидата на пост главы орловского депздрава. У руля департамента может стать Константин Бобраков.

Такую информацию представило сетевое издание "Орловские новости" со ссылкой на собственные источники. Константин Бобраков - врач, кандидат медицинских наук. С, возможно, будущей должностью он знаком: несколько лет был заместителем главы орловского депздарава, а после успел потрудиться и в роли и.о. главы департамента. Также в трудовой книжке у возможного кандидата на пустующий пост значится работа в должности главного врача областной психиатрической больницы. Сейчас же Константин Бобраков является советником ректора ОГУ им. Тургенева.

В настоящее время обязанности начальника департамента здравоохранения Орловской области исполняет Владимир Николаев. Прежний руководитель Иван Залогин уволен с поста: в апреле он стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании бизнесу.