Депутаты горсовета не поддержали идею отправить мэра Орла в отставку

Депутаты не поддержали идею об отставке мэра Орла Юрия Парахина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Депутаты горсовета Орла не поддержали идею отправить в отставку мэра Орла Юрия Парахина. Такой призыв прозвучал сегодня, 27 мая, на заседании городской думы.

Депутат Игорь Рыбаков на сегодняшней сессии предложил рассмотреть вопрос о возможной отставке Парахина. Однако большинство народных избранников эту идею не поддержало. Для того, чтобы мэр покинул свой пост было необходимо 13 голосов, столько их не набралось. Мотивировали члены городской думы свой призыв тем фактом, что мэр является фигурантом уголовного дела. Однако заместитель председателя городского совета Владимир Негин отметил, что разбираться в ситуации должны правоохранительные органы.

Некоторые представители депутатского корпуса после того, как за отставку Парахина не проголосовало достаточное количество человек, едва не превратили сессию в митинг. Что, впрочем, для нынешнего состава горсовета уже не в новинку. Так, скандалом обернулась мартовская сессия. Тогда к импровизированной "забастовке", подобной сегодняшней, привело обсуждение повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Орла Юрий Парахин подтвердил информацию об уголовном деле против него.

К разбирательству привело строительство дороги в Орловском районе (..далее).