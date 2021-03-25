"Дайте слово": в Орле заседание горсовета обернулось скандалом

Сегодня. 25 марта, очередная сессия горсовета в Орле обернулась скандалом. Ряд депутатов во время обсуждения тарифов оплаты в общественном транспорте устроили "митинг" прямо в зале заседания скандируя: "Дайте слова".

Это не помешало президиуму продолжить обсуждать основную повестку дня. Докладчикам пришлось перекрикивать депутатов, при этом разгневанных народных избранников никто не останавливал.

Через 30 минут бесконечных криков горсовет ушел на перерыв.

В ближайшее время видео будет опубликовано.