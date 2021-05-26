Гособвинение запросило больше 10 лет тюрьмы для экс-полицейских из Орла Козина и Кленышева

Судебный процесс продолжается Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается судебное разбирательство по уголовному делу экс-высокопоставленных полицейских из отдела по борьбе с экономическими преступлениями Федора Козина и Павла Кленышева. Гособвинитель запросил срок более чем в 10 лет лишения свободы для каждого.

Об этом сообщает сетевое издание "Орловские новости". Накануне состоялись прения сторон по делу. Гособвинение попросило для Козина 14 лет колонии строгого режима, а для Кленышева - 11 лет.

Судебный процесс по уголовному делу бывшего замначальника полиции Федора Козина и экс-начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями райотдела Павла Кленышева начался в январе 2020. Событие получило широкий общественный резонанс, ведь экс-сотрудников ведомства обвиняют в серьезном преступлении – получении многомиллионной взятки и покровительстве одного из местных предпринимателей. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году - тогда оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности УМВД.