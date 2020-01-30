В суде Орла началось рассмотрение дела о взятке в отношении высокопоставленных полицейских

В среду, 29 января, в суде Железнодорожного района Орла начался судебный процесс по уголовному делу замначальника полиции УМВД Федора Козина и экс-начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями райотдела Павла Кленышева.

Событие получило широкий общественный резонанс, ведь сотрудников ведомства обвиняют в серьезном преступлении – получении многомиллионной взятки и покровительстве одного из местных предпринимателей. Однако и один и второй вины категорически не признают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Напомним, это история началась еще в 2018 году. Причем в деле Федора Козина два эпизода. Согласно одному из них замначальника полиции регионального УМВД, проявил бездействие, когда к нему обратился с заявлением директор «Осколнефтеснаб» о том, что купленные им 368 тонн кормовой пшеницы и оставленные на хранение в акционерном обществе «Орловская хлебная база №36», вернулись к нему не в полном объеме. Предприниматель не досчитался 7,5 тонн зерна, т.е. 64 миллионов рублей.

По версии озвученной на заседании суда прокурором, Федор Козин является одноклассником и хорошим другом главного акционера хлебной базы, поэтому неоднократно отклонял заявления, злоупотребляя своим должностным положением, и пытался решить вопрос «полюбовно», организую встречи между руководством двух организаций.

- Да, я приглашал представителей «Осколнефтеснаб» и «хлебной базы №36» в свой рабочий кабинет, но только для того, чтобы подробнее разобраться в деле. На этих встречах я никогда не уводил вопрос в сторону. Повода для возбуждения уголовного дела не было, база возместила весь ущерб. Да и с чего вы взяли, что я в дружбе с ее акционером? – ответил на обвинение Федор Козин.

Второе уголовное дело на замначальника полиции УМВД первоначально начиналось с подозрения в коррупции Павла Кленышева. Как пояснил прокурор, его подразделение занималось проверкой по заявлению одной из коммерческих фирм на одну из организаций, завладевшей имуществом из ее офиса. Началась проверка.

Однако, по версии следствия, в дело вмешались несколько предпринимателей, которые решили помочь директору компании избежать наказания и через личные связи с Павлом Кленышевым замять дело. Бизнесмен согласился, «доброжелатели-посредники» начали прощупывать почву и начальник БЭП решил им помочь за 4 миллиона рублей частями, но только после одобрения этой схемы замначальником регионального УМВД.

- Нет ни одного подтверждения, что мы с Павлом Кленышевым встречались и обсуждали какие-либо схемы взятки. Да и вообще, дело против данной компании не входило в мои полномочия, по закону я вообще не имел права в него вмешиваться. Поэтому это полный абсурд! – заявил Федор Козин.

Кроме того, по его версии момент дачи взятки был подстроен, а один из посредников на самом деле тратил деньги на себя.

Судебное заседание затянулось почти на 6 часов. В завершении подсудимые эмоционально защищали себя и отвергали все обвинения, прося проведения независимого от каких-либо ведомств полиграфа.

- Я больше полугода просидел в одиночной камере, мне не дают видеться с семьей. Меня хотели сломать, но я не сломался и не сломаюсь! Вот увидите, мы скоро докажем свою невиновность и тогда займемся теми делами, которые не успели завершить, - добавил Федор Козин.

Отметим, несмотря на то, что уже долгое время Федор Козин находится под стражей, от должности он так и не отстранен, а его родные и близкие убеждены, что он абсолютно не виновен.

А пока судебное заседание продолжится только 10 февраля. В этот день прокуратура планирует представить доказательства вины подсудимых и заслушать свидетелей.

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