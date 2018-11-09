2018-11-09T16:51:25+03:00
Происшествия

В Орле двое высокопоставленных полицейских попались на взятке

Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле двое высокопоставленных полицейских попались на взятке. Нечистых на руку «стражей порядка» выявили сотрудники ФСБ. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей.

Как стало известно «КП» из собственных источников, взяточниками оказались начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного УМВД и его коллега из территориального отдела полиции. Сегодняшней ночью, с 8 на 9 ноября, они получили через посредников "аванс" в сумме два миллиона рублей. Эти деньги предназначались для того, чтобы помочь избежать руководству коммерческих структур уголовной ответственности по статьям ст.ст. 158 УК РФ - кража и 159 УК РФ - мошенничество. Однако довести дело до конца им не удалось, преступление пресекли силовики.

Сейчас с подозреваемыми работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Региональный СК по материалам ФСБ возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников УМВД России по Орловской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Руководство же регионального УМВД назначило проверку.

- Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители, - сообщила «Комсомолке» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

«КП» следит за развитием ситуации.

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