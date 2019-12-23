Орловский следком завершил расследование дела Федора Козина и Павла Кленышева

В Орловской области завершено расследование уголовного дела о получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении полицейских Федора Козина и Павла Кленышева. Замначальника регионального УМВД по оперативной работе и начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России по городу Орлу Павел Кленышев предстанут перед судом.

Расследование длилось больше года.

На взятке в несколько миллионов рублей Козина и Кленышева поймали в октябре 2018-го. Как установило следствие, Федор Козин согласился за 4 миллиона рублей «оказать содействие руководителю коммерческих структур в уклонении от привлечения его к уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничества» - гласит официальная формулировка. Курировал же доследственную проверку Кленышев. Однако довести дело до конца полицейским не удалось. «Стражи правопорядка» получили 200 тысяч рублей и договорились о получении остальной части «аванса» в 1 миллион 800 тысяч рублей. После ее получения, 8 ноября 2018-го, Кленышева поймали сотрудники УФСБ.

- Бывший начальник одного из отделов ОБЭП и ПК УМВД России по городу Орлу уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД будет решен по результатам расследования уголовного дела, - прокомментировали тогда "Комсомолке" ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уже весной в деле появился еще один эпизод.

- Федор Козин с февраля по октябрь 2018 года, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, осуществлял незаконное покровительство противоправной деятельности руководства одного из акционерных обществ, которое, получив от коммерческой структуры на хранение по договору зерно на сумму более 60 миллионов рублей, реализовало его третьим лицам, завладев мошенническим путем чужим имуществом, - рассказала о подробностях уголовного дела корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.