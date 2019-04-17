В деле экс-начальника УЭБ и ПК орловской полиции появился еще один эпизод

В деле экс-заместителя начальника орловского УМВД по оперативной работе, экс-начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции появился еще один эпизод. Полковника полиции Федора Козина, которого с его коллегой еще в ноябре прошлого года арестовали по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей, подозревают еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Новость о том, что главный борец с коррупцией сам попался на крупной взятке, нашумела далеко за пределами региона. Тогда, сотрудники ФСБ поймали за руку Козина и его коллегу майора Павла Кленышева, на тот момент начальника ОЭБ одного из райотделов городской полиции. СК возбудил уголовное дело. Полицейских обвинили в получение взятки в особо крупном размере. За сумму в два миллиона рублей «стражи правопорядка» должны были помочь избежать наказания руководству коммерческой организации – над тем нависли уголовные дела по статьям УК «мошенничество» и «кража».

Силовики не дали довести умысел до конца. Руководство областного УМВД сразу назначило собственную проверку.

Сегодня, 17 апреля, стало известно что в ходе расследования уголовного дела всплыли новые факты о незаконной деятельности Козина.

- С февраля по ноябрь 2018 года Федор Козин, состоявший в должности начальника УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области, а затем в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Орловской области, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, осуществлял незаконное покровительство руководства аграрной организации, которая, получив от коммерческой структуры по договору зерно на хранение на сумму более 60 миллионов рублей, реализовала его третьим лицам, завладев мошенническим путем чужим имуществом, - рассказала корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи возбудили дело по статье 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями. И Козин, И Кленышев сейчас находятся под арестом - именно такая мера пресечения была определена судом.

Расследование продолжается. «КП» следит за его ходом.