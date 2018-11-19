Суд продлил срок заключения под стражу экс-главе орловского УЭБ и ПК, подозреваемого в получении взятки

В Орле Заводской районный суд в воскресенье, 18 ноября, продлил срок заключения под стражу экс-главе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, который подозревается во взяточничестве. Ранее ему была избрана мера пресечения в ивде заключения под стражу на 48 часов, сейчас она продлена до 72 часов. Следствие же ходатайствует об аресте.

Напомним, уголовное дело в отношении главного борца с коррупцией в регионе и его коллеги из территориального отдела полиции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено в начале ноября. Экс-полицейских подозревают во взятке в несколько миллионов рублей.

Ночью, с 8 на 9 ноября, подозреваемые получили через посредников "аванс" в сумме два миллиона рублей. Эти деньги предназначались для того, чтобы помочь избежать руководству коммерческих структур уголовной ответственности по статьям ст.ст. 158 УК РФ - кража и 159 УК РФ - мошенничество. Однако довести дело до конца им не удалось, преступление пресекли силовики.

- По данному факту руководством УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи регуправления Следственного комитета России. Решение о мере пресечения для экс-начальника УЭБ и ПК будет принято судом в среду, 21 ноября.

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