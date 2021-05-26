Часть мусора из Орла вывозят в Урицкий район

Ситуация с вывозом мусора в Орле все еще оставляет желать лучшего Фото: Ольга СУПОНЕВА

Часть мусора из Орла поехала в Урицкий район. В городе пытаются решить проблему перенакопления отходов.

Ранее ситуация с заваленными контейнерными площадками едва не довела до настоящего мусорного коллапса, к выяснению всех обстоятельств ситуации даже подключилась прокуратура. Губернатор Андрей Клычков, после тематических совещаний, озвучил информацию о том, что потоки мусора будут перенаправлены. Теперь часть собранных в Орле отходов отвозят на Урицкий завод.

Как пояснили в УК "Зеленая роща", для уборки города привлекли дополнительную технику. Силы брошены на контейнерные и бункерные площадки Заводского и Железнодорожного районов областного центра. Только за три дня убрано более 2 тысяч тонн мусора.